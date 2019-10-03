Легалайз каннабиса в Украине: прогнозы эксперта

Координатор по коммуникации ОО "Жизнь" Дмитрий Купира прокомментировал запрет табака и легализацию каннабиса в Украине.

Во-первых, любое курение вредно, отметил он. Если мы говорим о том, было бы хорошо, чтобы в Украине легализовали каннабис, то по мнению эксперта, нет - не было бы хорошо.

"Если бы табак появился в мире сегодня, то никто бы, ни одна страна бы его легализовала, потому что он убивает 85 тысяч украинцев ежегодно. То же и с каннабисом. Он тоже будет вредить своим пользователям. Но доказано, что, например, при обезболивании некоторых болезней, вред от каннабиса меньше чем от других обезболивающих. Такой медицинский каннабис можно легализовать", - заявил Купира.

Другая сфера использования каннабиса - это изделия тканей из конопли, что также является очень эффективным использованием этого растения. Дмитрий Купира также выступает за легализацию такой промышленности если она не будет связана с курением. Однако в скорую легализацию каннабиса в Украине эксперт не верит.

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