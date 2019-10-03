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3 октября • обновлено в 12:09
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Действия правительства в отношении субсидий противоречивы: аналитик

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Директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал новость о том, что правительство собирается проверять условия проживания получателей субсидий.

Он заявил, что действия государства здесь действительно противоречивы, и по его мнению, логика этих действий несколько нарушена.

"С одно стороны, господин Герус говорил, что нужно увеличить число получателей субсидий. С другой стороны, правительство урезает расходы на субсидии на 8 млрд гривень. Хватит ли этих 47,5 млрд гривен на субсидии - неизвестно. Просто введут драконовские правила, которое будут отсекать тех, кто обратится, от возможности получить субсидии", - заявил он.

По мнению, эксперта, на 3,3 млн семей, то есть на более чем 7 млн человек невозможно провести инспекцию или эффективную проверку.

"То, что раскручивается эта тема сейчас, - это просто страшилки для людей", - заявил Сергиенко.

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