Табачные компании хотят, чтобы ежегодно 85 тысяч украинцев становились курильщиками: эксперт

Координатор по коммуникации ОО "Жизнь" Дмитрий Купира прокомментировал ограничения по продаже электронных сигарет и их влияние на здоровье.

Он отметил, что в основном все нормы, о которых сегодня идет речь в парламенте, были предложены ОО "Жизнь".

"Ни один человек не родился с сигаретой во рту. Почему люди начинают курить? Потому что табачная индустрия всеми возможными способами пытается сделать так, чтобы человек начал курить, стал никотиново зависимым. Это не привычка, это болезнь", - заявил Купира.

В Украине ежегодно от табачной зависимости умирает около 85000 человек, отметил эксперт. По его мнению, для табачной индустрии это означает, что нужно делать все возможное, чтобы в Украине 85 тысяч людей начинали курить каждый год. И такими заменителями умершим табачные компании видят детей, в первую очередь, заявляет Купира.

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