Украина должна присоединиться к Стамбульской конвенции: уполномоченная по вопросам гендерной политики

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко рассказала про особенности Всемирного дня ненасилия.

Она подчеркнула, что насилие, как гендерно-обусловленное так и домашнее насилие происходит во многих странах мира.

По ее словам Украина сделала очень много шагов на уровне законодательства для обеспечения безопасности своих граждан от домашнего и гендерно-обусловленного насилия, но осталось немало видов насилия, которые до сих пор не отражены в украинском законодательстве. Поэтому, по мнению эксперта, очень важно, чтобы Украина ратифицировала и присоединилась к Стамбульской конвенции, которую в 2011 году страны ЕС создали вместе с Турцией в Стамбуле.

Кроме уголовной ответственности остается административная ответственность, отметила Левченко. Она подчеркнула, что уголовная ответственность наступает только в рецидивных случаях, когда насилие повторяется. Привлечь гражданина Украины к уголовной ответственности за домашнее насилие, например, можно только после третьего случая соответствующего нарушения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся