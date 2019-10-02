На оккупированном Донбассе невозможно провести демократические выборы: Андрей Магера

Экс-заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера прокомментировал новость о подписании Зеленским формулы Штайнмайера.

Он заявил, что не исключает, что роспуск ЦИК состоялся именно для организации выборов в ОРДЛО. Магера выразил сомнения, что сегодня возможно про вести выборы на оккупированном Донбассе. Тем более те, соответствующие украинскому Конституции и украинским законам, как и документам международных организаций.

"Даже само слово "оккупированный" уже режет ухо, здесь элементарно возникает вопрос, как обеспечить принцип свободных выборов, если не будет обеспечен доступ ни украинских политических партий, ни украинских СМИ, не будет обеспечена безопасность самих жителей соответствующих территорий, когда по улицам ходят вооруженные люди, которые не принадлежащих к государственным структурам. И остается вопрос, как обеспечить голосование внутрее-перемещенным лицам, вынужденно покинули территорию ОРДЛО. Если они захотят вернуться, то кто будет им гарантировать там безопасность ", - заявления Магера.

Он также прокомментировал возможное принятие закона о референдуме и возможность его проведения.

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