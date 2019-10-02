Протесты не будут иметь силы из-за раскола украинского общества: Александр Доний

Глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний прокомментировал митинги против подписания формулы Штайнмайера.

Он заявил, что демократическое общество должно быть готово к тому, что некоторые граждане имеют право высказывать свою позицию (поддержки или протеста) на митингах. К счастью для Украины, такие митинги в нашей стране вообще имеют место, добавил он.

К несчастью, на ближайшие несколько лет протестные акции не будут иметь никакой действия, ведь общество разделено из-за языковой вражды. Будет идти усиление неприятия позиции друг друга. Таких трещин в обществе стало гораздо больше, и очевидно, что не все готовы действовать с точки зрения патриотизма.

Доний также напомнил о том, что несколько дней назад небольшая группа радикалов избила ветерана АТО, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Это, по его мнению, лишь подтверждает разделения в украинском обществе. Теперь, по его мнению, многие также не выйдут на демонстрации.

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