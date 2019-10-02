Украинцам должны показать документ, который подписан: Борислав Береза

Борислав Береза народный депутат VIII созыва, экс-член делегации Украины в ПАСЕ заявил, что нужно посмотреть, что записано в согласованной формуле и в чем там "зрада"

"Я уже слышал, что депутаты Верховной Рады требуют обнародовать документ, который был подписан. Потому что это важно. Украина должна понимать – куда ее ведут. Не куда она идет самостоятельно, а куда ее ведут. Потому что сейчас президент, его Кабмин и фактически его монобольшинство в парламенте куда-то ведут Украину. Надо понимать, куда нас ведут. Это во-первых", - заявил Береза.

Во-вторых, по его словам, надо понять – что именно прописано в том документе. Потому что Роман Бессмертный сообщил, что там появились новые пункты, которых раньше не было. Не нужно кричать сразу "зрада", "капитуляция". Нужно изучить, что там есть, отметил политик.

По его мнению, если там действительно есть информация про амнистию или невозможность преследовать преступников, совершающих преступления против украинцев, - то это действительно "зрада".

Также он заяивл, что если кто-то пытается провести выборы до того, как будут выведены российские войска и до того, как украинские силы возьмут под контроль границу – то это действительно "зрада".

А если там действительно прописан особый статус Донбасса, который должен быть закреплен конституционно, - то это фактически уничтожение унитарного государства. И это вообще не капитуляция, а "зрадище". Это вообще невозможно принять.

Мы должны отбросить сейчас любые версии и дождаться, что именно будут предлагать. Изучить это – и делать свои выводы. Но то, что я сейчас перечислил – не может быть законодательно закреплено в Украине. Не может, потому что это все – не украинский путь.

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