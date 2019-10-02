Президент должен объяснить украинцам, что он подписывает: Борис Тизенгаузен

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен прокомментировал, как восприняли согласие Зеленского на формулу Штайнмайера.

Он заявил, что абсолютно согласен с тем, что президент должен объяснить, что именно он там подписывает, ведь это не кулуарная история, которая касается исключительно президента. Это вопрос, который касается всего украинского народа, однако вряд ли кто-то сейчас будет объяснять украинцам, что именно мы там подписываем, потому, что там могут быть очень неудобные вещи, отметил Тизенгаузен.

Но в то же время он соглашается с Зеленским, ведь формула Штайнмайера фактически является Минским соглашением. Формула полностью повторяет минские договоренности, но пункты в ней стоят в ином порядке, отметил Тизенгаузен.

"При этом предыдущий президент Украины Петр Порошенко уже неоднократно заявлял, что подписывал Минские соглашения как вынужденную меру, исключительно для того, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе. Но никто не собирался их выполнять", - заявил Тизенгаузен

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