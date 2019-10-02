Формула Штайнмайера возможна только после выведения оккупационных войск: военный эксперт

Военный эксперт Владислав Селезнев прокоментировал возможные варианты разведения войск и формулу Штайнмайера.

Он заверил, что все пройдет мирно.

"Мы рассчитываем на хорошие новости, но опыт прошлых лет говорит о том, что достаточно сложно договариваться с другой стороной конфликта. Часто все мирные инициативы украинской стороны срывались именно из-за неуступчивой позиции и нарушения тех условий, которые были достигнуты. Но дождемся седьмого октября и посмотрим, что там будет происходить", - отметил эксперт.

В любом случае, вопрос безопасности мирного населения и военного персонала является ключевым, и он уверен, что командование Операции Объединенных сил приложит все усилия, чтобы, во-первых, выполнить договоренности, а во-вторых, если эти договоренности невозможно будет выполнить из-за опасности для мирного населения и военного персонала, то соответственно и ситуация не будет решена.

Относительно непосредственного отвода, то, по словам Селезнева, этому процессу должен предшествовать определенный период, когда на этом участке фронта не ведутся обстрелы наших позиций, а также мирных жителей, проживающих на территории, которая граничит с этим участком фронта.

Во-вторых, по его мнению, должна осуществлять свои полномочия определенная наблюдательная миссия ОБСЕ, чтобы немедленно реагировать на все риски и притязания противоположной стороны конфликта.

"Другой вопрос - вопрос безопасности, вопрос к правоохранительным органам, в соответствии, с командованием Операции Объединенных сил, которое имеет определенный план противодействия, если ситуация именно на участках разведения будет обостряться. Формула Штайнмайера определяет следующее - должен быть возобновлен полный контроль над ныне неконтролируемым участком украинско-российской границы. Потому притязания на определенные привилегии и возможность власти самопровозглашенных республик взять под контроль границу между Украиной и Россией - это недопустимо. В любом случае формула Штайнмайера может быть реализована после того, как с территории Украины будут выведены все оккупационные войска и будет передан под действенный и эффективный контроль ныне неконтролируемый участок государственной границы", - заявил эксперт.

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