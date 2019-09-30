Юрист дал прогнозы по делу Януковича

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк дал прогнозы относительно развития событий по делу Виктора Януковича.

Решения могут быть разными, заявил Москалюк, а что касается различных возможностей, которые существуют, то они всегда остаются. Если говорить об опыте западных стран, то они в подобных случаях, в подобных делах всегда высказываются очень осторожно.

Однако, по словам юриста, в европейских странах не было подобной практики с подобными делами.

"Все сводится к одному, что в отношении Януковича осуществляется политическое преследование, поэтому он не может полноценно реализовывать свое право на защиту. Я не могу сказать, что это совсем лишено смысла, но такая ситуация сложилась из-за того, что Янукович покинул страну. В подобных случаях я всегда привожу пример Уго Чавеса, который семью отправил в Европу, но сам остался в своей стране, показывая тем самым, что он является настоящим политиком", - отметил Москалюк

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