Юрист дал прогнозы по делу Януковича

Юрист дал прогнозы по делу Януковича177 Читать материал на украинском
Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк дал прогнозы относительно развития событий по делу Виктора Януковича.
Решения могут быть разными, заявил Москалюк, а что касается различных возможностей, которые существуют, то они всегда остаются. Если говорить об опыте западных стран, то они в подобных случаях, в подобных делах всегда высказываются очень осторожно.
Однако, по словам юриста, в европейских странах не было подобной практики с подобными делами.
"Все сводится к одному, что в отношении Януковича осуществляется политическое преследование, поэтому он не может полноценно реализовывать свое право на защиту. Я не могу сказать, что это совсем лишено смысла, но такая ситуация сложилась из-за того, что Янукович покинул страну. В подобных случаях я всегда привожу пример Уго Чавеса, который семью отправил в Европу, но сам остался в своей стране, показывая тем самым, что он является настоящим политиком", - отметил Москалюк
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