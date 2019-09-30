Турборежим ВР будет закончен на этой неделе: политический обозреватель

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный заявил, что на этой неделе ВР будет работать в непривычном режиме.

По его словам, "турборежим" будет заменен обычным режимом уже на этой неделе. По его мнению, это произойдет потому, что многие депутаты недовольны таким режимом работы, они постоянно заседают в комитетах. Кроме того, высказывались недовольства, что большинство законов принимаются пакетами и не успевают рассматриваться как следует. Тысячный также заявил, что большинство законов, на которых настаивал президент Зеленский, уже приняты, поэтому это также может быть признаком того, что "турборежим" постепенно сменится обычным режимом работы ВР.

Тысячный также рассказал о наиболее противоречивых и интересных законопроектах, которые депутаты должны принять на этой неделе. Среди таких он назвал законопроект относительно антикоррупционной деятельности, законопроект о рынке земли и закон о столице.

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