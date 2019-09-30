Украина жестко стоит на своих позициях в ПАСЕ: Алексей Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал начало осенней сессии ПАСЕ.

Он заявил, что делегация Украины в полном составе не прибыла на заседание. Он не видит представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь". Прибыли несколько членов старой делегации - Гончаренко, Соболев и Власенко - с целью проведения консультаций с нашими коллегами. Они провели встречу с представителями балтийских стран, где они согласовывали общую позицию.

В 12:00 должно состояться заседание с государственным секретарем Франции, где планируется обсудить возвращение в ПАСЕ страны-агрессора и возобновления доверия к этому органу после возвращении в него РФ. Также Гончаренко сообщил, что новая генсек Совета Европы объявила о решении, что ее первый визит планируется в Грузию, а второй в Украину.

По мнению Гончаренко, нужно продолжать работу в том направлении, чтобы голос Украины был услышан. Украина, по его словам, очень жестко стоит на своих позициях относительно того, что возвращение страны-агрессора в ПАСЕ недопустимо.

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