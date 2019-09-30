Аукционы по добыче янтаря будут выигрывать владельцы банков: экономист

Аукционы по добыче янтаря будут выигрывать владельцы банков: экономист70 Читать материал на украинском
Доктор социальной экономики Зиновий Свереда прокомментировал программу действий правительства, которую накануне одобрил Кабмин.
Если мы говорим о проблемах янтаря и игорного бизнеса, то, по мнению эксперта, пока не хватает конечных данных для того, чтобы дать предметную оценку этим двум законопроектам. Однако, Свереда видит опасность в проведении аукционов по добыче янтаря. По его словам, если мы пойдем исключительно путем аукционов, тогда реальными владельцами земель, на которых будет добываться янтарь, станут компании, которые непосредственно связаны с владельцами банков.
"Потому что на этих аукционах выигрывает тот, кто предложит самую высокую цену, и, в результате, владельцы банков, которые аккумулируют деньги граждан, смогут предоставлять лучшие предложения на аукционах и выигрывать их постоянно", - заявил Свереда.
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