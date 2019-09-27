Меркель и Макрон будут реагировать на слова Зеленского жестко: политолог

Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак прокомментировал новые санкции США, направленные против РФ.

В России уже назвали такие меры неприемлемыми. Эксперт заявил, что об эффективности санкций можно говорить только после того, как будет видно их результат. Эти санкции должны ударить по финансовому сектору страны-агрессора, должны обезкровить ее экономику. Он назвал санкции предохранителем, которые могут остановить агрессию России. Но кроме санкций нужно действовать также дипломатическими путями, считает эксперт.

Он также отметил, что Европейский Союз будет реагировать на слова Зеленского жестко. По его мнению, и Меркель, и Макрон будут реагировать на слова, которые украинский президент сказал в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Шлинчак заявил, что Зеленский является заложником своего рейтинга. По его мнению, президент Украины совершает поступки, которые положительно влияют на его рейтинг, то есть прежде всего он стремится нравиться своим избирателям, добавил политолог.

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