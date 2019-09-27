Полицейский убил женщину: комментарии замминистра МВД

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал ДТП с участием полицейского Украины.

"Этому уже бывшему сотруднику полиции нет оправдания. Его действия привели к гибели женщины, травмированию людей, которые просто ждали на остановке общественного транспорта", - заявил Геращенко.

По словам замминистра, сейчас бывшему сотруднику полиции будет избираться мера пресечения, он надеется, что это будет арест. Также Геращенко сообщил, что отстраненно руководство управления государственной охраны всей Киевской области.

"Я думаю, что будут вопросы о снятии с должностей. Задачи будут такими - в дальнейшем кажды руководитель полиции будет отвечать за своих подчиненных, чтобы они понимали свою ответственность, что полицейские должны быть примером для общества, а не примером совершения преступлений и убийств людей на дорогах. Поэтому с максимальной строгостью полиция, прокуратура и суд должны дать оценку этому преступлению. Я надеюсь, этот человек получит максимально возможный срок - это 8 лет лишения свободы", - заявил Геращенко.

Он также отметил, что у нас в полиции руководство до сих пор плохо подбирает персонал, который вместо того, чтобы быть примером законности, садится за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбивает людей насмерть. Мы считаем, что руководство всех полицейских управлений и отделений должно следить за тем, чтобы у них на работе были только адекватные сотрудники, которые понимают, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбивать людей - это преступление. Потому это будет пример для остальных, добавил замминистра.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!