Инициативы правительства по введению электронных чеков: комментарии налогового консультанта

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевскька прокомментировала закон об электронных чеках.

Она заявила, что на самом деле чек является как средством слежения за ведением бизнеса для соответствующих государственных органов, с одной стороны, так и документом, который защищает юридически как продавца так и покупателя, с другой стороны. Чек является подтверждением осуществления тех или иных операций между ними.

Другой вопрос, по словам эксперта, это то, что во многих городах Украины нет не то что интернета, там нет даже мобильной связи. Поэтому, по ее мнению эксперта, остается вопрос технической реализации соответствующих инициатив правительства.

Томашевская отметила, что в случае успешной реализации этих инициатив, государство избавится от распространенных схем уклонения от налогов, поэтому поступления в бюджет должны увеличиться.

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