Новая глава МВФ является настоящей профессионалкой: экономист

Новая глава МВФ является настоящей профессионалкой: экономист1.9т Читать материал на украинском
Экономист Евгений Невмержицкий прокомментировал новое назначение председателя исполнительного совета МВФ.
По мнению эксперта, новоизбранный председатель соответствует должности. Он считает, что новая глава является профессионалкой, поэтому работа МВФ и в дальнейшем будет соответствовать задачам этого учреждения, как это и было в предыдущие периоды.
"Новые требования и новые деньги для Украины - это прежде всего внутренняя политика Украины, как и выполнения ею тех задач, которые стоят перед нашим обществом. МВФ же призван только помогать экономикам своих членов", - заявил Евгений Невмержицикий.
Опыт работы в РФ новой главы МВФ, по мнению экономического эксперта, рисков для Украины не несет и никоим образом не должен повлиять на профессиональную деятельность нового руководителя Фонда.
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