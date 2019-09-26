Новая глава МВФ является настоящей профессионалкой: экономист

Экономист Евгений Невмержицкий прокомментировал новое назначение председателя исполнительного совета МВФ.

По мнению эксперта, новоизбранный председатель соответствует должности. Он считает, что новая глава является профессионалкой, поэтому работа МВФ и в дальнейшем будет соответствовать задачам этого учреждения, как это и было в предыдущие периоды.

"Новые требования и новые деньги для Украины - это прежде всего внутренняя политика Украины, как и выполнения ею тех задач, которые стоят перед нашим обществом. МВФ же призван только помогать экономикам своих членов", - заявил Евгений Невмержицикий.

Опыт работы в РФ новой главы МВФ, по мнению экономического эксперта, рисков для Украины не несет и никоим образом не должен повлиять на профессиональную деятельность нового руководителя Фонда.

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