Украинский в десятке самых популярных языков Европы: профессор

Профессор Национального университета "Киево-Могилянской академии" Лариса Масенко прокомментировала новость о том, что сегодня отмечают Европейский день языков.

Она отметила, что украинский является одним из 10 самых популярных языков Европы. Исторически украинский является членом европейской лингвистической семьи. Украинцы пока не очень активно изучают иностранные языки, и самым популярным является английский язык. Это заметно даже по ландшафту столицы, где можно увидеть множество английских названий, часто написанных латиницей.

По словам Масенко есть огромное количество людей, которые не планируют никуда выезжать, поэтому они и не изучают иностранные языки. Причина незнания английского языка старшим поколением, по мнению профессора, состоит как в политике Советского союза, так и в методике преподавания, которая ранее концентрировалась на изучении грамматики, вместо того, чтобы научить человека говорить и свободно выражать свои мысли.

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