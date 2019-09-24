Янукович возвращается: прогнозы адвоката о будущем экс-президента

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал новости относительно возможного возвращения бывшего президента Украины Виктора Януковича в Украину.

В январе 2019 года Оболонский суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил его к13 годам лишения свободы. Адвокат отметил, что любое лицо может вернуться в Украину при желании, вопрос только в том, что будет с ним после возвращения.

Что касается условий возвращения Януковича, то это, по мнению адвоката, возможно только после отмены соответствующего приговора, ведь в случае пересечения украинской границы Янукович должен понести наказание согласно приговору.

Решение Оболонского суда может быть отменено различными способами, но пока оно в силе, в случае возврата Янукович будет задержан и после вступления решения в законную силу бывший президент Украины будет отправлен в колонию для отбывания наказания.

Отменить данное решение может суд апелляционной инстанции. Адвокат заявил, что ознакомился с этим конкретным приговором, и потому, что в Украине не было предыдущего опыта в подобных процессах, по его мнению, в будущем могут возникать нюансы. Но, по словам Кравца, все процедурные вопросы в решении Оболонского суда были выдержаны в соответствии с международными нормами и процессами.

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