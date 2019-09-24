Террористы масово переходят на сторону Украины: военный эксперт

Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения и на оккупированных территориях.

С 2015 года на сторону Киева перешло около 380 террористов так называемых Л/ДНР, то есть почти целый батальон. Программа СБУ "Тебя ждут дома" действует для всех сепаратистов, которые не совершали тяжких преступлений. Для участия в программе нужно просто сообщить СБУ о своих намерениях.

Стариков отметил, что слово "террорист" - это статус, который человеку может присвоить только суд, согласно соответствующего закона Украины. Он отметил, что риторика украинских властей изменилась и переговоры с представителями оккупированных территорий проводятся в мягком тоне. Однако, по мнению эксперта, для того, чтобы еще больше людей переходило на сторону Украины, нужны не только политические и экономические меры. Для этого нужна активная и деликатная деятельность соответствующих служб.

Те силы и средства СБУ, выполняющие соответствующие задачи должны быть очень компетентные и деликатные в своих высказываниях и действиях, добавил Стариков.

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