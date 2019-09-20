Первый снег будет 12 ноября: народный синоптик

Первый снег будет 12 ноября: народный синоптик115 Читать материал на украинском
Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, когда в Украину придет зима и когда украинцам ждать "бабьего лета".
Он заявил, что еще один циклон подойдет к Украине 27-29 сентября.
Два-три дня и сейчас будет потепление - до 20-21 градуса на юге, до 17-19 градусов по Киеву и по северу.
А 26-27 сентября ночная температура вновь опустится до 5-7 градусов и будет держаться по Киеву 18-19, по югу 20-21 градус выше нуля.
Первая неделя октября по югу с 1 по 8 число будет температура 21-22, добавил Горбань.
К 10 октября народный синоптик обещает резкое понижение температур, даже по Одесской области. Ночная температура вновь будет достигать 5-7 градусов.
А вот по северу в эти числа, то есть 11-12 октября, даже возможны заморозки. Но самые серьезные заморозки по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября, согласно прогнозу Горбаня.
Также народный синоптик прогнозирует, что первый снежок появится уже в ноябре, 12-17 числа. Но, по словам народного синоптика, этот снег быстро растает. А установится зима с 15-17 декабря.
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