Первый снег будет 12 ноября: народный синоптик

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, когда в Украину придет зима и когда украинцам ждать "бабьего лета".

Он заявил, что еще один циклон подойдет к Украине 27-29 сентября.

Два-три дня и сейчас будет потепление - до 20-21 градуса на юге, до 17-19 градусов по Киеву и по северу.

А 26-27 сентября ночная температура вновь опустится до 5-7 градусов и будет держаться по Киеву 18-19, по югу 20-21 градус выше нуля.

Первая неделя октября по югу с 1 по 8 число будет температура 21-22, добавил Горбань.

К 10 октября народный синоптик обещает резкое понижение температур, даже по Одесской области. Ночная температура вновь будет достигать 5-7 градусов.

А вот по северу в эти числа, то есть 11-12 октября, даже возможны заморозки. Но самые серьезные заморозки по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября, согласно прогнозу Горбаня.

Также народный синоптик прогнозирует, что первый снежок появится уже в ноябре, 12-17 числа. Но, по словам народного синоптика, этот снег быстро растает. А установится зима с 15-17 декабря.

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