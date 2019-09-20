В бюджете-2020 заложено более 4 млрд долларов на манипуляции: экономист

Экономист Евгений Невмержицкий прокомментировал новости о том, что бюджет-2020 сегодня представят в парламенте.

Он заявил, что новый украинский бюджет почти полностью копирует предыдущий бюджет на 2019, то есть почти ничем от него не отличается. Он объясняет это тем, что новое правительство не ввело соответствующую программу реформирования, которая нужна обществу, и которую общество таж ждало. Он назвал главные аспекты бюджета.

Курс гривни растет в течение последних трех месяцев. При этом экономические факторы наоборот должны были бы способствовать, чтобы курс падал, потому что у нас наоборот именно сейчас предусмотрены максимальные выплаты внешних долговых обязательств, отметил Невмержицкий. Курс, по словам экономиста, правительством поддерживается вручную. Именно ручное управление позволяет держать курс гривни на уровне менее 25 гривень за доллар.

Курс гривни на 2020 год предусмотрен на уровне 28 гривен, что, по мнению эксперта, говорит о том, что в бюджете заложено более 4 млрд долларов на манипуляции с курсом. Он заявил, что новый бюджет направлен на продолжение рецессии и обнищанию нации.

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