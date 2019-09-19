Борьба с меланомой: как вовремя выявить смертельную родинку

Пациент с диагнозом меланома Александр Шуть рассказал о признаках заболевания и о своем лечении.

Он отметил, что его опасную родинку обнаружили вовремя, удалили ее и ткань вокруг нее, и сейчас он проходит стадию профилактических исследований. Для ранней стадии,. которую диагностировали у него, этого более чем достаточно. В большинстве случаев лечения болезни на первой стадии, этого достаточно, отметил он.

Онкохирург национального института рака Сергей Дедков рассказал о том, что на самом деле в Украине меланомой проверяются очень мало людей, поэтому вовремя выявить опасную болезнь на первой стадии крайне трудно. У пациента, как правило, по словам врача, ничего не болит, ничего не беспокоит, опасна родинка имеет обычный вид, не специалисту достаточно трудно отличить от обычной родинки.

Кроме меланомы существуют другие типы онконебезпечних оновоутворень, например, базалиома, которые в некоторых странах не внесены в перечень опасных заболеваний, но они, по словам врача, опасны и требуют своевременного обнаружено. Врач отметил, что для населения Украины, кторое имеет светлый тип кожи, проверяться на меланому нужно обязательно.

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