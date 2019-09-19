Власть не заверила, что не сдаст интересы Украины: разведчик о захвате моста Метро

Николай Маломуж глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. заявил, что Белько может стать примером для других.

И руководство нашего государства сегодня, и общество в некоторой мере, по его словам, было не готово к такой реакции, таким действиям. Хотя предпосылки для этого были. Власть не могла четко сформулировать модель урегулирования и какие будет делать конкретные шаги в формуле Минского процесса, в формуле возможных нормандских встречей и в формуле встречи Зеленского с Трампом. Т.е. дать четкое видение, какие перспективы, и что власть будет делать в интересах Украины, и что она ни на шаг не сдаст интересы нашего государства. Поэтому у общества действительно разные реакции, пояснил эксперт. Одни, по его мнению, настроены на поддержку, лишь бы был мир. Другие – наоборот очень жестко. В первую очередь это представители силового блока и участники АТО, которые воевали на Донбассе. Эта категория очень чувствительная и очень ранима в этом отношении, добавил Маломуж.

"И реакции разные. Вот мы сейчас изучаем реакции насчет Белько этого, который захватил мост, что действительно были негативные высказывания, резкие, даже угрозы звучали. И Белько как выражение этих реакций может быть. Да, он неадекватный. Да, он неправомочно действовал. Но как раз условия, которые создавались, могли к этому привести. Даже если у него не было непосредственно намерения захватывать с целью протеста против действующей власти, то общество в некоторой мере и часть людей, которые воевали, были настроены критично по отношению к тем шагам, а особенно те, кто остро реагируют, даже были готовы к каким-то протестным или радикальным действиям", - заявил Маломуж.

Вот это сегодня угроза. Что не просчитала власть. Власть должна была дать четкие месседжи, видение ситуации, что не сдадут интересы Украины. Тогда не будет Бельков, не будет других подобных действий, особенно со стороны представителей силового блока, которые воевали на Донбассе, добавил он.

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