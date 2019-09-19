Украина может диктовать свои условия РФ в газовых вопросах: эксперт

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин прокомментировал трехсторонние газовые переговоры между Украиной, ЕС и РФ.

Он заявил, что для РФ действительно выгодным является подписание именно однолетнего контракта, ведь через год они планируют запускать Северный поток-2, а для Украины выгоден более длительный договор. Россияне также против максимальной имплементации европейских стандартов, по которым они утратят определенные рычаги влияния. Украина в свою очередь, по словам эксперта, видит перспективу стать хабом между РФ и Европой и хочет переместить точку сбыта голубого топлива со своих западных границ на восток.

Сегодня есть прямые контракты между РФ и ЕС, и Украина используется исключительно, как исполнитель транспортировки газа для "Газпрома", а мы хотим стать полноценным игроком в данном процессе. Именно поэтому сейчас речь идет о трехсторонних переговорах, и именно поэтому Украина начинает отстаивать свою позицию. После 2013 года сделано очень много для укрепления энергетической независимости, и поэтому Украина может диктовать свои условия российским коллегам.

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