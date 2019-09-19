Обзор международных новостей: Студия OBOZREVATEL

Обзор международных новостей: Студия OBOZREVATEL90 Читать материал на украинском
Ведущие "Студии OBOZREVATEL " Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших международных новостей на данный момент:
Трамп нашел замену Болтону
Уволенный Болтон назвал главные ошибки Трампа
В течение 48 часов. Трамп проанонсировал новые санкции США против Ирана
В Болгарии построят еще один газопровод в обход Украины
Парламентские выборы в Израиле. Нетаньяху не смог получить большинство
Трюдо попал в громкий скандал
INSTAOBOZ: обзор Инстаграму политиков
Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер"
Лига Чемпионов: результаты первого тура
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