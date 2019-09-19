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19 сентября • обновлено в 12:45
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Обзор международных новостей: Студия OBOZREVATEL

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL " Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших международных новостей на данный момент:

  • Трамп нашел замену Болтону

  • Уволенный Болтон назвал главные ошибки Трампа

  • В течение 48 часов. Трамп проанонсировал новые санкции США против Ирана

  • В Болгарии построят еще один газопровод в обход Украины

  • Парламентские выборы в Израиле. Нетаньяху не смог получить большинство

  • Трюдо попал в громкий скандал

  • INSTAOBOZ: обзор Инстаграму политиков

  • Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер"

  • Лига Чемпионов: результаты первого тура

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