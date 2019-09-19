В России свое понимание формулы, а у нас – свое: экс-глава МИД Украины

Дипломат Владимир Огрызко, глава МИД Украины в 2007-2009 гг. дал оценку тому, что Украина согласилась на формулу Штайнмайера

Он заявил, что нам нужно иметь собственную стратегию того, как мы будем освобождать Крым и Донбасс. Это, по его словам, главная проблема.

"Мы все время оперируем какими-то формулами: то Штайнмайера, то Москва нам что-то накидает. У нас должна быть своя четкая и понятная идея, которую мы должны методически продвигать. А то получается, что мы постоянно отвечаем на чье-то давление, угрозы, шантаж и т.д." - отметил эксперт.

"Вот смотрите, в Москве сказали, что "мы не будем брать участие во встречи (безотносительно результатов), если вы не…" и потом начинается перечисление всех вещей, которые мы должны почему-то выполнять. Мы напали на Россию? Мы оккупировали у нее часть территории? Или как? Вот какая логика такой тактики переговоров? Нет, правда за нами, Бог за нами. Поэтому мы должны вести вперед, а не отвечать на указки агрессора" - заявил Огрызко.

И Пристайко, и Кучма, по его словам, говорят правильные вещи. Формула есть. Но понимания формулы – нет. У России свое понимание формулы, у нас – свое. И пока у нас не будет четкого понимания, что это означает, до тех пор ситуация будет патовой. И до тех пор все эти встречи и разговоры будут только разговорами, добавил он.

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