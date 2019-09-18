Мели уже занимают 30% днепровского бассейна: критическая масса –15%

Река Днепр в катастрофическом состоянии. Она мелеет и загрязняется.

Поля приблизились вплотную к водоемам и после обильных дождей вся хиимия из них смывается в воду. Дренажными каналами все попадает в малые реки, и эти отравленные воды текут в Днепр, где оседают на дне.

На данный момент мели уже занимают 30% днепровского бассейна, хотя критической массой ученые называют 15%. Главным загрязнителем сточных вод, которые в Украине почти не очищаются называют автомойки, которых только в Киеве около двух тысяч. Там активно используют фосфаты, которые без очищения через сточные канализации без проблем попадают в Днепр. В перенасыщеной фосфатами воде водоросли очень активно размножаются, а затем отмирая, разлагаются, выделяя огромное количество токсинов и сжигая кислород, который находится в воде.

Лишь один Киевводоканал сбрасывает в Днепр около 500 млн кубометров стоков в год.

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