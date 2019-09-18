Встреча в нормандском формате может прекратить войну: военный эксперт

Военный дипломат Петр Гаращук прокомментировал возможный ход переговоров в нормандском формате.

Он заявил, что не видит никаких препятствий для успеха переговоров, ведь все стороны, включая РФ и Украину заявляют о необходимости прекращения войны и отвода войск. Поэтому, по словам Гаращука, украинская контактная группа и украинская дипломатия должны работать в наступательном стиле, чтобы наконец остановить войну, прекратить выстрелы и развести войска.

Он отметил, что на первом месте сейчас должны быть не политические проблемы, не формула Штайнмайера, который был министром иностранных дел Германии, а сейчас стал ее президентом. Первый приоритет, по словам Гаращука - это остановить выстрелы, остановить войну.

"Дело в том, что оружием управляют люди, и только люди дают команду или открыть огонь с одной или с другой стороны, или останавливают войну", - заявил военный эксперт.

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