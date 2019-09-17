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17 сентября • обновлено в 13:11
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Беларусь и РФ создали единое государство: что это означает для Украины

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Эксперт по международной и внутренней политики Игар Тишкевич прокомментировал новость о том. что Россия и Беларусь создали единое конферативное государство.

Он считает, что эта новость пошла от газеты "Коммерсант", принадлежащей господину Алишеру Усманову. До этого были также новости о переговорах между двумя государствами.

По словам Тышкевича, слово конфедерация в этом материале было использовано как один из возможных вариантов развития событий. Сам эксперт не исключает, что именно такой результат будет в самом конце переговоров между ними. Он прокомментировал отдельно каждый из подписанных документов о создании общих пространств в области безопасности, экономики и природных ископаемых, отметив, что все это возможно, но с определенными особенностями.

Беларусь, по мнению Тышкевича, таким образом хочет унифицировать условия для привлечения инвесторов, которые теперь будут привлекаться на условиях, на которые РФ пойдет для работы с европейскими инвесторами. Украина должна думать об определенных мерах и о том, как мы можем эту ситуацию использовать, а не навешивать ярлыки о "зраде" или "перемоге", заявил Тышкевич.

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