Жители ОРДЛО получают двойные пенсии: военный эксперт

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал, для чего сейчас появляются постановления о выплате пенсий для жителей ОРДЛО.

Он заявил, что это абсолютно не новая история. Эти спекуляции подвергаются постоянным манипуляциям. Мусиенко заявил, что никто не отказывался от выплаты пенсий на оккупированных территориях. Однако существуют объективные причины, почему это не может произойти физически. Есть территории, которые Украина не контролирует, и туда украинское государство не может перечислять средства через Сбербанк или физически заводить их с помощью инкассаторов.

"Ну, это же понятные вещи! Поэтому человек должен стать на учет, приехать на территорию, которая является подконтрольной Украине, и здесь получить пенсию. Никто их не лишал права получать пенсию на украинской территории. Я понимаю, что нужно собраться, перейти через границу , отстоять в очереди - это все неудобства. Но надо понимать, что идет война, и иного способа сейчас нет", - отметил Мусиенко.

По его словам, некоторые жители ОРДЛО умудряются дополнительно становиться на учет в местных "государственных органах" и получать там дополнительно российское обеспечение, при этом также получая украинскую пенсию.

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