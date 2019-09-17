Пожар в доме Валерии Гонтаревой – умышленный поджог: спикер Нацполиции

Основная версия пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой – умышленный поджог.

Полиция уже нашла предмет, который, возможно, вызвал возгорание. Об этом сообщил спикер Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире ObozTV.

Он заверил, что реакция правоохранительных органов происходит. Непосредственно на месте пожара, когда сотрудники ГосЧС еще гасили огонь, уже работала следственно-оперативная группа. Оперативные сотрудники сразу же опрашивали возможных свидетелей и того единственного охранника, который был на этой территории дачного дома. Потому что с мая месяца дом не использовался, и до сентября там находилось 6 охранников, а сейчас – один.

На место ЧП приехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, сотрудники следственного управления и отдела криминального анализа, добавил он.

Принимаются все меры по уже открытому уголовному производству, а именно по статье 192 ч.2 – умышленное повреждение имущества путем поджога. И мы приложим все усилия, чтобы расследовать это преступление.

"Основная версия – поджог. Мы видим по видеокамерам, как человек проник на территорию через забор. Мы понимаем, что произошло возгорание и даже нашли предмет, похожий на тот, что мог вызвать это возгорание… Но мы пока не разглашаем подробностей, возможно – это он, а возможно – нет. Еще будут проведены соответствующие экспертизы и исследования", - заявил Жукович.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал