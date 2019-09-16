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16 сентября • обновлено в 14:24
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Зеленский объяснил вето нового избирательного кодекса

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Заместитель главы партии Голос Ярослав Юрчишин прокомментировал вето, которое наложил на закон о новом избирательный кодексе президент Украины.

Он отметил, что это уже третий закон, который ветировал президент Украины наряду с законами о химической кастрации и законом о "Пласте", и по мнению Юрчишина - три раза за такой короткий срок - это уже определенная тенденция. Президент, по его мнению, выискивает любые возможности для вето.

Если же говорить о законе о новом избирательный кодексе, то причины для ветирования этого закона искать было достаточно легко, ведь он был принят ВР одним из последних, с вопросами к регламентной процедуре, в спешке и с другими основаниями для ветирования.

По законам, которые спешно и с возможными нарушениями принимает партия "Слуга народа", то Юрчишин отметил, что к своей работе трудно подходить критически, поэтому эти законы президент не ветирует.

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