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16 сентября • обновлено в 14:24
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Визит миссии МВФ: Украина должна перекредитоваться

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Экономист Виктор Скаршевский прокомментировал новости о запланированном визите миссии МВФ в Украину.

Он отметил, что будет новая программа расширенного финансирования с МВФ. Сейчас у нас программа "стендбай", то есть сейчас программа краткосрочная, с минимальным набором условий и критериев.

В новой программе будут записаны и приватизация и рынок земли и много нюансов по банковской сфере. Эта программа будет введена уже в этом году и, возможно, уже в этом году Украина получит свой первый транш, заявил Скаршевский. Сейчас речь идет о трехлетней программе. По словам экономиста, авторитетное издание "Блумберг" недавно озвучила цифру в 5 млрд долларов на три года. И теперь, по словам Скаршевского, можно легко посчитать, сколько Украина должна отдать МВФ за предыдущие кредиты. Получается сумма в 5 млрд долларов.

То есть сейчас Украина должна взять кредит у МВФ, чтобы отдать долг за предыдущий кредит от того же МВФ, перекредитоваться, пояснил экономист.

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