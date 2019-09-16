Гончарук не разбирается в процессе бюджетирования: экономист

Экономист Виктор Скаршевский прокомментировал новости о проекте бюджета Украины 2020.

Он заявил, что тезисы по бюджету 2020, о котором сейчас идет речь, повторяют основные положения бюджетной резолюции, которую Минфин разработал еще в мае 2019 года. Все цифры, например по уменьшению дефицита бюджета, все доходы и расходы, все полностью, все это было еще в мае зафиксировано бывшим Министерством финансов и Оксаной Маркаровой, отметил Скаршевский.

Расходы, указанные по улучшению дорог в Украине, так эта цифра была утверждена еще в апреле правительством Гройсмана, добавил он. И на 2020 год там стояла точно такая же сумма. То же самое касается и приватизации, там стоит та же цифра, что и в майском проекте бюджета.

Скаршевский также заявил, что премьер-министр Украины не разбирается в том, как формируется бюджетная политика в Украине и не понимает процессов бюджетирования государства. Такой вывод он сделал на основании заявлений Гончарука по поводу того, что бюджет 2020 является последним, который принимается на один год. Все последующие проекты бюджетов Гончарук обещает принимать на три года.

А это полностью противоречит конституции Украины и практике всех европейских стран, где все бюджеты подаются и принимаются на один год. заявил Скаршевский.

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