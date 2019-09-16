Зеленский имеет карт-бланш, сможет ли он его использовать

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского на форуме YES.

Тысячный заявил, что сейчас существует очень много слухов о том, что готовится встреча президентов Украины и России. Говорят как о "нормандском формате", так и о встрече с глазу на глаз. По мнению многих экспертов, после проведения такой встречи подвижки в вопросах оккупированных территорий обязательно состоятся. О готовности договариваться может свидетельствовать и успешный обмен пленными. Тысячный заявил о том, что сейчас очень интересно спрогнозировать на какие уступки может пойти Украина, а на какие Россия.

По словам эксперта, сейчас прогнозируют, что Украина согласится на формулу Штайнмайера и не будет лоббировать продолжение введения санкций против РФ на международной арене.

Форум YES, по мнению Тысячного, прошел успешно и был очень интересным. Его посетило очень много гостей из Европы и США. К Зеленскому все относятся с уважением и доверием, поэтому, по словам потитического эксперта OBOZREVATEL, президент Украины имеет карт-бланш. Для него остается вопросом, сможет ли Зеленский этот кредит использовать.

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