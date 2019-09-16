Зеленский имеет карт-бланш, сможет ли он его использовать

Зеленский имеет карт-бланш, сможет ли он его использовать52 Читать материал на украинском
Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского на форуме YES.
Тысячный заявил, что сейчас существует очень много слухов о том, что готовится встреча президентов Украины и России. Говорят как о "нормандском формате", так и о встрече с глазу на глаз. По мнению многих экспертов, после проведения такой встречи подвижки в вопросах оккупированных территорий обязательно состоятся. О готовности договариваться может свидетельствовать и успешный обмен пленными. Тысячный заявил о том, что сейчас очень интересно спрогнозировать на какие уступки может пойти Украина, а на какие Россия.
По словам эксперта, сейчас прогнозируют, что Украина согласится на формулу Штайнмайера и не будет лоббировать продолжение введения санкций против РФ на международной арене.
Форум YES, по мнению Тысячного, прошел успешно и был очень интересным. Его посетило очень много гостей из Европы и США. К Зеленскому все относятся с уважением и доверием, поэтому, по словам потитического эксперта OBOZREVATEL, президент Украины имеет карт-бланш. Для него остается вопросом, сможет ли Зеленский этот кредит использовать.
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