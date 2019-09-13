Во время занятий спортом мозг насыщается кислородом: директор сборных ФБУ

Директор сборных команд ФБУ Наталья Жержерунова прокомментировала состояние физического здоровья украинцев.

Она отметила, что наша нация имеет большой потенциал в вопросе спортивной культуры. Сейчас этот вопрос становится модным и массовым. Она отметила, что в будущем это приведет к тому, что новое поколение будет более здоровым и сильнее предыдущих.

По ее мнению, если говорить о посещении мероприятий игровых видов спорта, болельщик и зритель идет на шоу, в первую очередь. Потому баскетбол сейчас становится популярнее футбола. Директор отметила, что маркетинг становится важнее всего остального. Однако, по словам Жержеруновой, важно, что люди просто хотябы куда-то ходят.

Спорт, по ее словам, является очень важным. Все начинается с физкультуры, которая является показателем здоровья и уравновешенности человека. Во время занятия спортом кислород доставляется в мозг, помогает работать и учиться продуктивнее, добавила она.

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