Главная Новости
15 сентября • обновлено в 13:10
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Во время занятий спортом мозг насыщается кислородом: директор сборных ФБУ

109 Читать материал на украинском

Директор сборных команд ФБУ Наталья Жержерунова прокомментировала состояние физического здоровья украинцев.

Она отметила, что наша нация имеет большой потенциал в вопросе спортивной культуры. Сейчас этот вопрос становится модным и массовым. Она отметила, что в будущем это приведет к тому, что новое поколение будет более здоровым и сильнее предыдущих.

По ее мнению, если говорить о посещении мероприятий игровых видов спорта, болельщик и зритель идет на шоу, в первую очередь. Потому баскетбол сейчас становится популярнее футбола. Директор отметила, что маркетинг становится важнее всего остального. Однако, по словам Жержеруновой, важно, что люди просто хотябы куда-то ходят.

Спорт, по ее словам, является очень важным. Все начинается с физкультуры, которая является показателем здоровья и уравновешенности человека. Во время занятия спортом кислород доставляется в мозг, помогает работать и учиться продуктивнее, добавила она.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Наталья Жержерунова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости