Эта зима может стать последней для костела святого Николая в Киеве

Одна из визитных карточек столицы Украины неоготический костел святого Николая находится под угрозой уничтожения.

OBOZREVATEL писал уже не одну публикацию о том, что костел ждет спасения. Журналисты портала обобщили все тезисы, и предлагают зрителям своими глазами увидеть, что происходит с костелом.

В Департаменте коммунальной собственности города Киева, исполнительного органа Киевского городского совета, отмечается, что балансодержателем дома номер 75 по улице Большой Васильковской является отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Печерской районной госадминистрации. Распорядитель, получатель, надзиратель - все осведомлены о проблеме. Государство при этом в 2019 году выделило на ремонт 80 тыс. гривень.

При таком финансировании зима 2019-2020 годов для костела может оказаться последней.

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