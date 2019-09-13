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13 сентября • обновлено в 12:18
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Обзор последних новостей: студия OBOZREVATEL

43 Читать материал на украинском

Ведущие прямого эфира OBOZREVATEL сделали обзор последних новостей на эту минуту.

  • Зеленский удивил выступлением на форуме YES

  • Министер образования представила свою новую команду

  • Нужно ли Украине продолжать реформу образования?

  • На Подоле раскрасили известную статую

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Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Арест Фирташа
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