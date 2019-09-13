Обзор последних новостей: студия OBOZREVATEL

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Зеленский удивил выступлением на форуме YES

Министер образования представила свою новую команду

Нужно ли Украине продолжать реформу образования?

На Подоле раскрасили известную статую

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