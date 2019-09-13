Россия сама толкает Украину в НАТО: американский военный

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах прокомментировал многонациональные учения с участием военнослужащих из 14 стран, которые пройдут во Львовской области.

Он отметил, что целью этих учений является показать, что цивилизованный мир на стороне Украины, не только в экономических и политических вопросах, а и в военной сфере. Россия в данном случае на подобные учения реагирует заявлениями об агрессии в ее сторону, о том, что РФ окружена врагами. Поэтому эти учения в определенной степени также выгодны и власти РФ, пояснил военный.

Капитан первого ранга ВМС США заявил, что дружить нужно со всеми, но это не всегда зависит только от Украины. Украина сейчас активно хочет вступить в состав НАТО именно из-за агрессии со стороны РФ. Если бы Путин не вел себя агрессивно, если бы он не аннексировал часть територии Украины, то Украина бы не пыталась защитить себя, ища новых союзников.

"Если вы не хотите, чтобы НАТО приближалось к вашим границам, то прекратите нападать на ваших соседей", - добавил Табах.

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