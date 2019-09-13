99% всех пожаров это следствие человеческой деятельности: спикер ГосЧС

Cпикер Главного управления ГосЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан прокомментировала новости о пожарах на Киевщине.

На данный момент, по ее словам, наибольшим очагом торфяных пожаров остается Обуховский район возле села Великие Дмитровичи. Также есть несколько небольших очагов, это Барышевский и Вышгородский районы, но там площадь пожара довольно маленькая – 0,1-0,3 га. Потому масштабных пожаров на торфяниках удается избегать. Они обнаруживаются и тушатся на начальной стадии.

"Что касается загорания леса в Чернобыльской зоне, то вчера было ликвидировано горение 10 га полностью. Сейчас остается тление пеньков и лесной подстилки на площади 10 га. Занимаются этим сотрудники полиции, там уже есть женщина, которую обвинили в этом. Это дело сейчас рассматривается занимается полиция. Что касается всех остальных случаев, 99% случаев, то дело тут не столько в горении торфяников, сколько в большом количестве загораний травяного настила на территории области", - заявила Рубан.

Каждый день более 100 раз наши подразделения выезжают на горение травы и сухостоя, отметила спикер. 99% загорания травы - человеческая деятельность. Это выжигание сухой травы, брошенные окурки, оставленные костры. Случаев очень много. К сожалению, все это человеческая деятельность, добавила она.

"Что-то прогнозировать тут сложно, все зависит от погодных условий, а также и от человеческой деятельности. Если люди перестанут жечь, будет значительно меньше пожаров," - заявила Рубан.

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