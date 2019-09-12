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12 сентября • обновлено в 14:31
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Повлиять на изменения климата уже невозможно: комментарий климатолога

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Климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко прокомментировала экологическую ситуацию, которая сложилась в Украине.

Она заявила, что об адаптации к изменениям климата говорится очень много, но никто ничего для этого не делает. В первую очередь, изменения климата имеют свои особенности для каждого региона, и когда речь идет об адаптации к этим изменениям в процес должны включаться разные стороны, в том числе и на государственном и на международном уровне, заявила климатолог.

Бойченко считает. что в силу того, что происходит в Украине, здесь нужны не столько штрафы, сколько просто организация этого процесса. Потому что, по ее словам население, в большей степени, готово присоединиться к действиям по адаптации и нейтрализации определенных последствий вредного воздействия человека на экологическую ситуацию на планете. Однако, по ее мнению, органы управления городов не принимают соответствующие меры, чтобы привлечь население к этому процессу. Это начинается с элементарной возможности сортировать мусор во дворах городов Украины, заявила климатолог.

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