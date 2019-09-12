Решение о роспуске ЦИК является политически мотивированным: комитет избирателей Украины

Заместитель генерального директора, руководитель программ ВОО КИУ Наталия Линник прокомментировала новость о том, что президент Украины решил распустить ЦИК.

По мнению комитета избирателей Украины, аргументы, высказанные в представлении президента и фракции "Слуга народа" не являются такими, которые свидетельствуют о систематических проблеммах или грубых нарушениях законодательства со стороны членов ЦИК. Среди нарушений, по мнению Линник, нет таких, следствием которых должен быть безоговорочный роспуск ЦИК. Большинство аргументов, которые озвучивались президентом, построены на наличии ряда судебных решений, которыми были признаны противоправными и отменены ряд постановлений ЦИК, в частности о регистрации отдельных депутатов.

Количество судебных решений, которыми были отменены постановления ЦИК, также, по словам Линник, не является корректными, поскольку количество нарушений скорее связано не с системными вопросами, а с проблемами в разночтении существующего избирательного законодательства. Итак, комитет избирателей Украины считает решение о роспуске ЦИК политически мотивированным, заявила Линник.

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