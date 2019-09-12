Первые случаи кнопкодавстава: комментарии движения ''Честно''

Парламентский аналитик движения "Чесно" Оксана Ставнийчук прокомментировала первые случаи кнопкодавства в Раде.

Как раз 3 сентября представители "Слуги народа" проголосовали законопроект 1027 про изменения в Конституцию, где было прописано лишение мандата в частности за кнопкодавство. Конечно, он еще не принят, потому что этот законопроект направлен в КСУ для получения выводов, отметила эксперт. Но тут появляется такая этическая дилемма, что на прошлой неделе они голосовали за этот законопроект, а сейчас уже нашли случаи кнопкодавства среди представителей "Слуг народа".

"Мы вообще не прогнозировали, что "Слуга народа" будет кнопкодавить, поскольку у них есть большинство, 254 голоса, и не нужно этого для принятия законопроектов. Но возможно они хотели продемонстрировать свою максимальную поддержку, единство… И такие случаи произошли. Почему их не проинструктировали о том, что это нарушение Конституции и регламента – неизвестно", - добавила аналитик.

К счастью, по ее словам, есть реакция Руслана Стефанчука, первого заместителя главы ВР, о том, что такому кнопкодавству нет места в ВР. Он направил обращение в регламентный комитет, насколько мы знаем, сегодня с утра, чтобы рассмотрели эту ситуацию. Но мы подчеркиваем, что существуют превентивные способы, как это побороть. Надеемся, что эти случаи активизируют дискуссию о введении сенсорной кнопки. Превентивный способ всегда лучше, чем наказание, заявила Ставнийчук.

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