Закон об импичменте приняли сразу, без доработок и обсуждений: журналист

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный, находясь в стенах Верховной Рады Украины, прокомментировал принятие закона об Импичменте президента Украины.

Этот законопроект, по словам журналиста, был принят сразу, что вызвало некоторое непонимание ситуации.

"Очень быстро депутаты прошли первое и сразу же второе чтение без доработок этого законопроекта, без каких-то глобальных обсуждений. И после этого спикер Верховной Рады Дмитрий Розумков объявил перерыв на 30 минут", - отметил Тысячный.

Следующим законопроектом, который должны рассмотреть депутаты, станет законопроект, который предоставляет соответствующим службам право на прослушивание разговоров народных депутатов. Сейчас такое право должна предоставлять Верховная Рада, но президент Владимир Зеленский внес законопроект, который позволит соответствующим органам проводить досудебное расследование и прослушивание народных избранников без получения специального разрешения от Верховной Рады.

"Сегодня депутаты планируют работать до девяти часов", - добавил Тысячный.

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