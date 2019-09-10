Борис Джонсон стал новой жертвой Брекзита: эксперт-международник

Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля прокомментировал новость о приостановке работы британского парламента на 5 недель.

Накануне появились новости, что Борис Джонсон проиграл все голосования в Палате общин по Брекзит. Британские депутаты в очередной раз отвергли предложение премьер-министра Великобритании провести досрочные парламентские выборы. Итак, с сегодняшнего дня парламент Великобритании приостановил свою работу до 14 октября.

Владимир Воля заявил, что для него ситуация выглядит так, что Борис Джонсон решил наскоком вывести Великобританию из ЕС, но парламентарии его не поддержали. Весь мир успел увидеть радикальный подход Джонсона, добавил Воля. Британский премьер был готов выходить из ЕС по соглашению или даже без соглашения, но депутаты Палаты общин оказались к такому решению не готовы.

Воля зазанчив, что Джонсон попал в ту же ловушку, в которую перед этим попала его предшественница Тереза Мэй. И, фактически, сейчас, по словам эксперта, повторяется ситуация февраля-марта 2019 года, когда парламент и премьер-министр зашли в тупик.

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