Освобожденный моряк сделал предложение своей девушке: будет свадьба

Отец освобожденного моряка Андрея Эйдера Дмитрий Эйдер прокомментировал возвращение 35 украинцев, которые незаконно удерживались в РФ по фальшивым обвинениям.

Он заявил, что его сын сейчас проходит полный курс обследований. На время интервью Андрей находился у стоматолога. Чувствует себя Андрей хорошо, он находит в приподнятом состоянии, поскольку сразу же по возвращении сделал предложение своей девушке, и она дала согласие.

"Так что через год будет свадьба", - заявил отец освобожденного моряка Андрея Эйдер Дмитрий Эйдер.

Неделю назад Дмитрий Эйдер заявлял, что его сын Андрей, который в то время еще находился в плену, находился на обезболивающем, поэтому сразу после возвращения он проходит осмотр и будет оставаться в больнице пока врачи не установят, что именно является причиной такого состояния Андрея.

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