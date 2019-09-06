Обзор важнейших событий недели от эксперта портала OBOZREVATEL

Международный эксперт портала OBOZREVATEL Игорь Соловей прокомментировал, какой была эта неделя для Украины на международной арене.

Эксперт выделил события, которые стали на этой неделе для Украины важными. Он начал с понедельника, отметив, что в этот день важнейшей новостью была встреча политических советников президентов стран-участниц "нормандского формата", которая произошла в Берлине. Он оценил факт встречи, как подтверждение и подготовку к следующей встрече "норманнской четверки" уже на самом высоком уровне.

Соловей заявил, что эта встреча не является окончательной, там не принимались важных судьбоносных решений, она скорее должна была иметь подготовительный формат. Поэтому, по словам эксперта, ожидать от этой встречи каких-то громких новостей не стоило. На этой встрече были согласованы до 90% финального документа и заявлений глав государств после его подписания, но не была принята окончательная дата встречи на высшем уровне.

По инсайдерской информации эксперта портала OBOZREVATEL это произошло из-за того, что российские представители вновь общались очень свысока и ставили абсолютно неприемлемые для Украины условия. Также эксперт прокомментировал ряд других не менее важных для будущего Украины новостей.

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