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8 сентября • обновлено в 11:48
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Дело Боинга без Цемаха не пропадет: следователь СБУ

1.2т Читать материал на украинском

Бывший руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что дело Боинга без Цемаха не пропадет.

Напомним, что Владимир Цемах был арестован Шевченковским судом в конце июня этого года по статье 258-3 – участие в террористической организации. В постановлении суда про избрание меры пресечения в виде содержания под стражей нет ни одного слова про рейс MH17. Но, по сути, мы понимаем, даже из той информации, которая нам доступна в интернет-пространстве, что Цемах однозначно является свидетелем в деле об уничтожении пассажирского самолета. А при некоторых других обстоятельствах возможно привлечение его к уголовной ответственности как пособника совершения этого преступления, т.е. предоставление ему статуса подозреваемого. Но на сегодняшний день он не подозреваемый в этом деле. Есть четыре подозреваемых, о которых было объявлено на официальном брифинге, заявил Вовк.

Хотя мы должны знать и о том, что Цемах не такой уже и важный, не такой уже и "крутой", добавил он.

Первое: те, кто представляет собой информационную ценность для РФ, например, Гиркин, Дубинский и другие – находятся на территории России. А Цемаха оставили на территории Украины, и никто его даже не охранял, отметил эксперт.

Второе: возможно, не очень корректная ссылка, но Гиркин на своей странице констатировал, что "Борисыч" – так называли Цемаха – к уничтожению Боинга имеет такое же отношение, как и другие бойцы и командиры боевиков пророссийских организаций.

Есть поговорка: из двух зол выбирают меньшее. Мое личное мнение – как человека, как гражданина – главное освободить наших пленных. А дальше разберемся. Не пропадет дело Боинга без Цемаха, добавил бывший руководитель СБУ.

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Shilov Mihail
Shilov Mihail
Ну... І де мій коментар? Так чи інакше, повторю. Наші героїчні хлопці сплатили високу ціну за те, що цю наволоч притягли до українського правосуддя. Суддя-мільйонер просто відпускає фігуранта. Чин СБУ каже про те, що він нічого не вартий. Скажи це тим, що ходили на "той бік". Скажи їм це в обличчя.
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