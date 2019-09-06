Дело Боинга без Цемаха не пропадет: следователь СБУ

Бывший руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что дело Боинга без Цемаха не пропадет.

Напомним, что Владимир Цемах был арестован Шевченковским судом в конце июня этого года по статье 258-3 – участие в террористической организации. В постановлении суда про избрание меры пресечения в виде содержания под стражей нет ни одного слова про рейс MH17. Но, по сути, мы понимаем, даже из той информации, которая нам доступна в интернет-пространстве, что Цемах однозначно является свидетелем в деле об уничтожении пассажирского самолета. А при некоторых других обстоятельствах возможно привлечение его к уголовной ответственности как пособника совершения этого преступления, т.е. предоставление ему статуса подозреваемого. Но на сегодняшний день он не подозреваемый в этом деле. Есть четыре подозреваемых, о которых было объявлено на официальном брифинге, заявил Вовк.

Хотя мы должны знать и о том, что Цемах не такой уже и важный, не такой уже и "крутой", добавил он.

Первое: те, кто представляет собой информационную ценность для РФ, например, Гиркин, Дубинский и другие – находятся на территории России. А Цемаха оставили на территории Украины, и никто его даже не охранял, отметил эксперт.

Второе: возможно, не очень корректная ссылка, но Гиркин на своей странице констатировал, что "Борисыч" – так называли Цемаха – к уничтожению Боинга имеет такое же отношение, как и другие бойцы и командиры боевиков пророссийских организаций.

Есть поговорка: из двух зол выбирают меньшее. Мое личное мнение – как человека, как гражданина – главное освободить наших пленных. А дальше разберемся. Не пропадет дело Боинга без Цемаха, добавил бывший руководитель СБУ.

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