Без неприкосновенности Украина может превратиться в квазимонархию: политолог

Директор международного института демократий Сергей Таран прокомментировал процесс снятия неприкосновенности с народных депутатов в Украине.

Он отметил, что этот законопроект был подан еще в предыдущем созыве ВР тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Таран совершенно не удивлен, что его проголосовали, так как не проголосовать этот законопроект просто не могли. Ведь вокруг этой темы было очень много спекуляций в течение последних 20 лет. И за это время украинские политики очень много обещали и очень многое из этих обещаний не выполнили.

Однако, эксперт напомнил об "очень темных временах" украинской демократии, времена президентства Кучмы и Януковича, когда только депутатская неприкосновенность спасла оппозицию и демократию в Украине. Имея неприкосновенность в те времена, депутаты могли организовывать митинги, протесты, они вытаскивали людей из тюрьмы.

Поэтому сейчас, когда эта норма снята, очень важнен тот факт, чтобы большинство и меньшинство выступили с конкретными гарантиями прав оппозиции, добавил он. Таран отметил, что то, что происходит сейчас - это хайп, чтобы продать эмоции народу. Снятие неприкосновенности может использоваться, чтобы заставлять депутатов подчиняться воле президента.

Эксперт отметил, что кроме снятия неприкосновенности могут ввести закон о клевете, действие которого будет распространяться на народных избранников. Клеветой в таком случае может стать любая мысль, высказанная депутатом вне парламента.

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